Internazionali d’Italia 2025 annunciate le wild card | da Fognini a Errani chi sono

Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 7 al 18 maggio. C’è grande attesa per Jannik Sinner, al rientro dalla squalifica rimediata in seguito al caso Clostebol, che si presenterà all’evento sicuro di essere ancora il numero 1 al mondo. Per l’occasione, il Foro Italico si presenterà con una veste rinnovata, con tre nuovi campi nello Stadio dei Marmi. Quest’oggi poi, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato ufficialmente le wild card per il tabellone maschile e femminile.Tra gli uomini ci sono il veterano Fabio Fognini, il cui miglior risultato è il quarto di finale raggiunto nell’edizione del 2018, e il 18enne Federico Cinà, fresco di prima vittoria in un Masters 1000 a Miami che a Roma farà il suo esordio agli Internazionali BNL. Ilfattoquotidiano.it - Internazionali d’Italia 2025, annunciate le wild card: da Fognini a Errani, chi sono Leggi su Ilfattoquotidiano.it Manca meno di un mese all’inizio degliBNLin programma a Roma dal 7 al 18 maggio. C’è grande attesa per Jannik Sinner, al rientro dalla squalifica rimediata in seguito al caso Clostebol, che si presenterà all’evento sicuro di essere ancora il numero 1 al mondo. Per l’occasione, il Foro Italico si presenterà con una veste rinnovata, con tre nuovi campi nello Stadio dei Marmi. Quest’oggi poi, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato ufficialmente leper il tabellone maschile e femminile.Tra gli uomini ciil veterano Fabio, il cui miglior risultato è il quarto di finale raggiunto nell’edizione del 2018, e il 18enne Federico Cinà, fresco di prima vittoria in un Masters 1000 a Miami che a Roma farà il suo esordio agliBNL.

