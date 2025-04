Inter vs Cagliari | le probabili formazioni

Inter vs Cagliari si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 18 presso lo stadio Meazza.

Inter VS Cagliari: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I nerazzurri sono reduci dal mezzo passo falso di Parma dove sono stati costretti al pareggio dopo il vantaggio di due reti. La squadra di Inzaghi però ha mantenuto il vantaggio di tre punti sul Napoli, ed ora è chiamata a ripartire macinando più punti possibili per la conquista del secondo titolo.

I sardi hanno strappato un punto prezioso ai fini della salvezza sul campo di una diretta concorrente come l'Empoli.

