Inter testa anche al mercato! Non solo Nico Paz

In vista della prossima sessione estiva di, l’guarda con attenzione ai nomi messi in rosso per regalare a Simone Inzaghi un upgrade della formazione.– Tra Champions League, Serie A e Coppa Italia, l’pensaalin entrata con la settimana di giugno che si avvicina. I nerazzurri stanno cercando di definire in largo anticipo ilsia in entrata che in uscita per dare a Simone Inzaghi la possibilità di lavorare con calma a partire dalla metà di luglio quando l’inizierà il ritiro in vista della prossima stagione. Se in uscita i nomi sono ormai i soliti, legati a Kristjan Asllani e Davide Frattesi (da vedere dopo il gol di ieri), in entrata invece i nomi rimbalzano in continuazione.ESSE – Se fino a qualche settimana fa si parlava sempre diPaz con il Como pronto a fare muro per una sua eventuale cessione, negli ultimi giorni è piombato il nome di Luis Henrique sui taccuini di Ausilio e Marotta.