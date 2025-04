Inter-show a Monaco | balzo nelle quote Champions i bookie credono nel Triplete

quote Champions. Vittoria da grande squadra per l'Inter, che espugna l'Allianz Arena con un 1-2 nel finale contro un Bayern Monaco imbattuto in casa da 22 partite di Champions League. I nerazzurri rispondono subito al gol del pareggio tedesco e mettono a segno un successo che conferma le ambizioni europee della squadra di Inzaghi, a quindici anni dall'ultima conquista della coppa.Le quote lo confermano: secondo Agipronews, su Better il trionfo in Champions è passato da 10 a 6 dopo l'andata dei quarti. Anche il passaggio del turno vede l'Inter favorita: su Sisal, il passaggio dei nerazzurri è a 1,30, contro il 3,50 per la rimonta del Bayern.Il colpaccio in Germania alimenta un sogno diventato improvvisamente più concreto: lo storico Triplete, a quindici anni di distanza, ora si gioca a quota 16, praticamente dimezzata rispetto al 28 della scorsa settimana.

