Inter-news.it - Inter, sei bella ma adesso è vietato specchiarsi: un errore da evitare!

Leggi su Inter-news.it

La vittoria in casa del Bayer Monaco regala ai tifosi l’immagine di un’splendente, seppur energicamente scarica. Dopo la prestazione eccelsa contro i tedeschi, però, i nerazzurri di Simone Inzaghi non devono incappare in un.TANTA BELLEZZA – Tanto forte quantoda ammirare. La squadra vista ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera è una delle più brillanti, agguerrite e determinatedegli ultimi anni. Simone Inzaghi ci ha abituati, ormai da molto tempo, a prestazioni di gamba e intelligenza, con l’aggiunta di una componente essenziale: il carattere. I nerazzurri, nell’andata dei quarti di finale contro il Bayer Monaco, ci hanno messo un po’ di tutto. Anche con la batteria al 10% e senza avere a disposizione un caricatore in grado di rigenerare tutte le energie, l’ha protetto in ogni modo il risultato, arrivando addirittura a ferire ‘mortalmente’ gli avversari poco prima del triplice fischio.