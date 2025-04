Inter Roma vietata ai tifosi giallorossi | pugno duro del prefetto per la gara di San Siro

Inter Roma senza tifosi giallorossi: il prefetto ha optato per il divieto della trasferta per i sostenitori capitoliniIn vista del match Inter Roma, in programma allo stadio San Siro il 27 aprile 2025, il prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Roma.Intanto l’Inter ha annunciato sul sito ufficiale le fasi per la vendita dei tagliandi per la gara. La sfida contro la Roma è in programma nel weekend del 26/27 aprile: data e ora sono ancora da confermare, con Lega Calcio che la comunicherà dopo la conclusione dei quarti di UEFA Champions League. Su Inter.it è partita la vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro i giallorossi: il match contro l’Udinese ha mostrato l’importanza del pubblico nerazzurro, con un San Siro gremito e caldissimo a trascinare la squadra. Internews24.com - Inter Roma vietata ai tifosi giallorossi: pugno duro del prefetto per la gara di San Siro Leggi su Internews24.com di Redazionesenza: ilha optato per il divieto della trasferta per i sostenitori capitoliniIn vista del match, in programma allo stadio Sanil 27 aprile 2025, ildi Milano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di.Intanto l’ha annunciato sul sito ufficiale le fasi per la vendita dei tagliandi per la. La sfida contro laè in programma nel weekend del 26/27 aprile: data e ora sono ancora da confermare, con Lega Calcio che la comunicherà dopo la conclusione dei quarti di UEFA Champions League. Su.it è partita la vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro i: il match contro l’Udinese ha mostrato l’importanza del pubblico nerazzurro, con un Sangremito e caldissimo a trascinare la squadra.

Inter-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi: la nota del Prefetto. Inter-Roma, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Roma. Inter-Roma, vietata la trasferta ai tifosi romanisti: il comunicato. Inter-Roma: stop alla vendita dei biglietti, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Ultras violenti: vietate le trasferte ai tifosi di Atalanta, Como, Napoli e Roma. Inter-Napoli, trasferta vietata a tutti i tifosi residenti in Campania. Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, il prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nella provincia della Capitale: «Rischio scontri» - I residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti per la partita Inter-Roma del prossimo 27 aprile. Lo ha deciso il prefetto di ... (msn.com)

Inter-Roma, vietata la trasferta ai tifosi romanisti: il comunicato - L'Onms aveva inserito il match di San Siro nelle partite da attenzionare, ora è ufficiale: si tratta del sesto divieto in questa stagione per i sostenitori giallorossi ... (ilromanista.eu)

Inter-Roma: stop alla vendita dei biglietti, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi - Stop alla vendita dei biglietti. Trasferta a rischio per i tifosi romanisti per la partita in programma in questo mese di aprile fra Inter e Roma a Milano. Lo si legge nella determinazione numero 13 d ... (romatoday.it)