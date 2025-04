Inter Roma divieto di trasferta ai tifosi giallorossi | ecco le motivazioni del prefetto di Milano

Inter Roma, il prefetto di Milano decide per il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi: ecco le motivazioni della decisione In vista della sfida tra Inter e Roma del prossimo 27 aprile a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di . Calcionews24.com - Inter Roma, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi: ecco le motivazioni del prefetto di Milano Leggi su Calcionews24.com , ildidecide per ildiper iledella decisione In vista della sfida tradel prossimo 27 aprile a San Siro, ildiClaudio Sgaraglia ha disposto ildi vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di .

Inter-Roma senza tifosi giallorossi: vietata la trasferta ai residenti nella Provincia di Roma. Inter-Roma, vietata la trasferta ai tifosi romanisti: il comunicato. Inter-Roma, vietata la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nella provincia della Capitale. Inter-Roma, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Roma. Inter-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi: la nota del Prefetto. Inter-Roma, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Roma. Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, trasferta vietata ai romanisti: il motivo e cosa sta succedendo - Il Prefetto di Milano decide che i residenti nella Capitale non potranno acquistare i biglietti per San Siro: "Elevati profili di rischio". Ma non c'entra solo la partita contro i nerazzurri ... (corrieredellosport.it)

Inter-Roma, il prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nella provincia della Capitale: «Rischio scontri» - I residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti per la partita Inter-Roma del prossimo 27 aprile. Lo ha deciso il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, per «il ... (msn.com)

Inter-Roma, vietata la trasferta ai tifosi romanisti: il comunicato - L'Onms aveva inserito il match di San Siro nelle partite da attenzionare, ora è ufficiale: si tratta del sesto divieto in questa stagione per i sostenitori giallorossi ... (ilromanista.eu)