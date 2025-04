Rompipallone.it - Inter, rischio enorme per Lautaro Martinez: ecco cosa può succedere

Leggi su Rompipallone.it

L’guarda ai rischi, dopo la gioia dell’andata dei quarti di finale in Champions League: ilè grande pere non solo.L’, dopo l’impresa contro il Bayern Monaco, sa che nulla è stato ancora deciso. In Champions League si dovrà ancora giocare il ritorno dei quarti di finale, passando per San Siro. Mentre in campionato la lotta con il Napoli è ancora aperta e serratissima.La squadra di Simone Inzaghi dovrà perciò mantenere la concentrazione al massimo, provando a sfruttare la spinta mentale della vittoria contro il Bayern in trasferta. A preoccupare però c’è la questione infortuni – la squadra è stanca e i alcuni giocatori sono più acciaccati di altri – e non solo. Ad aver attirato maggiormente l’attenzione, nelle ultime ore, è stata la figura (fondamentale) diqualepreoccupa ora.