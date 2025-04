Inter già ad Appiano Gentile | il programma post Bayern Monaco – Sky

Inter è già rientrata a Milano, tanto da recarsi ad Appiano Gentile per iniziare i lavori post Bayern Monaco. La squadra di Simone non vuole perdere tempo. Sabato arriva il Cagliari a San Siro.RIENTRO – Non si vuole perdere tempo. Dopo la notta passata a Monaco di Baviera, l’Inter è rientrata a Milano in mattinata e si è recata già ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una vittoria straordinaria contro il Bayern Monaco. Un successo storico, visto che il Bayern non perdeva una partita di Champions League all’Allianz Arena dall’aprile del 2021. Ora bisognerà completare l’opera in quel di San Siro, giorno 16 aprile. Ma prima di questa partita, ce ne sarà un’altra altrettanto importante e pesate: ossia quella contro il Cagliari di sabato alle 18 (svelato l’arbitro della partita). Inter-news.it - Inter già ad Appiano Gentile: il programma post Bayern Monaco – Sky Leggi su Inter-news.it L’è già rientrata a Milano, tanto da recarsi adper iniziare i lavori. La squadra di Simone non vuole perdere tempo. Sabato arriva il Cagliari a San Siro.RIENTRO – Non si vuole perdere tempo. Dopo la notta passata adi Baviera, l’è rientrata a Milano in mattinata e si è recata già ad. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una vittoria straordinaria contro il. Un successo storico, visto che ilnon perdeva una partita di Champions League all’Allianz Arena dall’aprile del 2021. Ora bisognerà completare l’opera in quel di San Siro, giorno 16 aprile. Ma prima di questa partita, ce ne sarà un’altra altrettanto importante e pesate: ossia quella contro il Cagliari di sabato alle 18 (svelato l’arbitro della partita).

Inter, Lautaro è già ad Appiano. La FOTO al lavoro con Thuram, attesa per gli esami - Sono ore di grande attesa in casa Inter. Le condizioni del capitano Lautaro Martinez ... ma tutto dipenderà dall'esito degli esami strumentali È GIA' AD APPIANO - A far ben sperare i tifosi nerazzurri ... (msn.com)

Inter: squadra già in campo ad Appiano, punta il Lecce - (ANSA) - MILANO, 23 GEN - Ritorno in campo per l'Inter, che si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro lo Sparta Praga. I nerazzurri hanno svolto una sessione ... (msn.com)

Inter, Lautaro è già ad Appiano. La FOTO al lavoro con Thuram, attesa per gli esami - Sono ore di grande attesa in casa Inter. Le condizioni del capitano ... ma tutto dipenderà dall'esito degli esami strumentaliÈ GIA' AD APPIANO - A far ben sperare i tifosi nerazzurri è stato ... (informazione.it)