Inter-Bayern Inzaghi deve gestire vantaggio e infortuni | chi riposa e chi gioca col Cagliari

Bayern Monaco nella gara d`andata dei quarti di finale di Champions League, l`Inter. Leggi su Calciomercato.com All`indomani della strepitosa vittoria per 1-2 in casa delMonaco nella gara d`andata dei quarti di finale di Champions League, l`

Bayern-Inter 1-2, 5 verità: un altro capolavoro di Inzaghi. VIDEO - Inzaghi dopo Bayern-Inter: "Dite quello che volete a me sui cambi, ma i ragazzi lasciateli stare". Inzaghi dopo Bayern Monaco-Inter: "E' solo il primo tempo, dare seguito tra 7 giorni". Inzaghi svela cosa è successo ad Acerbi nell'intervallo di Bayern-Inter: è il simbolo, l'esempio. Bayern-Inter, Inzaghi "I ragazzi sono stati bravissimi ma c'è ancora il ritorno". Inter-Bayern, Inzaghi deve gestire vantaggio e infortuni: chi riposa e chi gioca col Cagliari. Ne parlano su altre fonti

Inter-Bayern, Inzaghi deve gestire vantaggio e infortuni: chi riposa e chi gioca col Cagliari - All`indomani della strepitosa vittoria per 1-2 in casa del Bayern Monaco nella gara d`andata dei quarti di finale di Champions League, l`Inter deve cercare di non. (calciomercato.com)

L'Inter sa quando deve essere grande: il Bayern Monaco è uno squadrone, ma Inzaghi resiste alle tempeste - In sofferenza per 26', i nerazzurri hanno messo le mani sulla partita dopo il gol di Kane. La qualificazione resta aperta, i tedeschi non mollano, ma l'Inter in Europa ha quell'istinto che in campiona ... (corriere.it)

Inzaghi esalta l’Inter: “La prestazione è ancora più bella del risultato, il Bayern è fortissimo” - Simone Inzaghi ha analizzato la bella vittoria dell'Inter in casa del Bayern Monaco e ha esaltato la prestazione dei suoi all'Allianz Arena ... (fanpage.it)