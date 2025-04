Insospettabili sospetti | il film è tratto da una storia vera?

Leggi su Cinefilos.it

: ilda una?Il famoso attore di Scrubs Zach Braff è anche un apprezzato regista che sa come raccontare una, come emerge daldi rapine del 2017(Going In Style). Inoltre, con i leggendari attori Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin e Christopher Lloyd a guidare il cast, ilsi rivela accattivante e altamente comico. Lavede un trio di pensionati ritrovarsi con le spalle al muro quando le loro pensioni vengono bruscamente cancellate. Tuttavia, poiché hanno ancora una famiglia a cui badare, il trio tenta di mettere a segno un’audace rapina.L’anzianità è dunque decisamente un valore aggiunto in questa commedia d’azione, che nasconde i temi della famiglia e della gerontologia dietro una veste isterica e presentabile.