Ingegnere lascia Ferrari e Maserati per lavorare al Sud | Con 1 600 euro al mese non ce la facevo

Con 1.600 euro al mese non ce la faceva più: "Pagavo 750 euro per l'affitto di un bilocale e, se aggiungiamo le bollette di acqua, luce, gas, mi rimaneva ben poco per vivere". Perciò ha deciso di cambiare vita. Sabino Di Molfetta, Ingegnere elettrico di 32 anni originario di Canosa di Puglia, ha.

Sabino Di Molfetta, l'ingegnere che sognava i motori: «Ho lasciato Ferrari e Maserati per tornare al Sud, con 1.600 euro al mese non ce la facevo».

