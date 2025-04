Infortunio Walker problema serio per il terzino del Milan | salta il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter! Il comunicato sulle sue condizioni

Infortunio Walker, problema serio per il terzino del Milan: salta il ritorno di Coppa Italia contro l'Inter! Il comunicato dei rossoneriUn Infortunio frena Kyle Walker, il quale rimarrà ai box per alcune settimane e salterà anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan in programma per il 23 aprile a San Siro. Il terzino ha rimediato una frattura del gomito destro e si è sottoposto a operazione chirurgica. Da stimare i tempi di recupero. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero riguardo le condizioni dell'ex calciatore (nonché capitano) del Manchester City.IL comunicato – «AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano.

