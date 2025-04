Infortunio Taremi buone notizie per Inzaghi? Ecco quando può tornare l’armeno

Infortunio Taremi, le ultime sull’attaccante dell’Inter: quando può tornare a disposizione il centravanti nerazzurroInfortunio Taremi, arrivano buone notizie per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi verso la gara contro il Cagliari.Dopo il successo ottenuto ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Andrea Paventi di Sky, Federico Dimarco sta proseguendo il suo lavoro differenziato, con un rientro in gruppo previsto tra domani e dopo domani.LE ULTIME – «Inter rientrata oggi ad Appiano. Chi ha giocato scarico, gli altri normale con primavera. Dimarco prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Internews24.com - Infortunio Taremi, buone notizie per Inzaghi? Ecco quando può tornare l’armeno Leggi su Internews24.com di Redazione, le ultime sull’attaccante dell’Inter:puòa disposizione il centravanti nerazzurro, arrivanoper il tecnico dell’Inter Simoneverso la gara contro il Cagliari.Dopo il successo ottenuto ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simoneè tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Andrea Paventi di Sky, Federico Dimarco sta proseguendo il suo lavoro differenziato, con un rientro in gruppo previsto tra domani e dopo domani.LE ULTIME – «Inter rientrata oggi ad Appiano. Chi ha giocato scarico, gli altri normale con primavera. Dimarco prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale.

UFFICIALE – Inter, infortunio Taremi: c’è l’esito degli esami, ecco i tempi di recupero - L'Inter ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Mehdi Taremi, assente per infortunio nella partita di ieri contro l'Udinese. Questo l'esito dei controlli: 'Mehdi Taremi si è sottoposto ques ... (informazione.it)

Ct Iran: “Taremi continua ad avere dei problemi. Solo stasera capiremo se…” - Amir Ghalenoei, commissario tecnico dell'Iran, ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter: ecco le parole sulle sue condizioni ... (fcinter1908.it)

Tegola Inter in vista del tour de force, Taremi out per un risentimento muscolare - L’Inter si avvia verso il rush finale della stagione perdendo per infortunio Mehdi Taremi. L’iraniano ha subito un risentimento muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa venti giorni, periodo ... (occhionotizie.it)