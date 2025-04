Juventusnews24.com - Infortunio Mbangula: si ferma l’attaccante della Juventus. Verso il forfait contro il Lecce, le sue condizioni e i tempi di recupero

di Marco Baridon: stop per. Vailil, le suee idiCome appreso danews24, si aggiunge un altro elemento all’infermeria, infatti, per Samuel, che ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra.L’esterno belga sta lavorando in modo differenziato alla Continassa e molto probabilmente salterà la partita con il. Verrà valutato quotidianamente, ma potrebbe aggiungersi alla lista degli indisponibili insieme a Gatti, Bremer, Milik e Cabal.Leggi sunews24.com