Infortunio Dimarco buone notizie sulle sue condizioni! Rientro in gruppo?

Infortunio Dimarco, buone notizie sulle sue condizioni! Rientro in gruppo? Le novità sull’esterno nerazzurroDopo l’entusiasmante vittoria ottenuta ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Andrea Paventi di Sky, Federico Dimarco sta proseguendo il suo lavoro differenziato, con un Rientro in gruppo previsto tra domani e dopo domani.Inter rientrata oggi ad Appiano. Chi ha giocato scarico, gli altri normale con primavera.Dimarco prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Tra domani e dopo atteso con la squadra.Taremi migliora, ha qualche chance per Cagliari sennó Bayern @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 9, 2025ALLENAMENTO INTER– Inter rientrata oggi ad Appiano. Internews24.com - Infortunio Dimarco, buone notizie sulle sue condizioni! Rientro in gruppo? Leggi su Internews24.com di Redazionesuein? Le novità sull’esterno nerazzurroDopo l’entusiasmante vittoria ottenuta ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Andrea Paventi di Sky, Federicosta proseguendo il suo lavoro differenziato, con uninprevisto tra domani e dopo domani.Inter rientrata oggi ad Appiano. Chi ha giocato scarico, gli altri normale con primavera.prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Tra domani e dopo atteso con la squadra.Taremi migliora, ha qualche chance per Cagliari sennó Bayern @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 9, 2025ALLENAMENTO INTER– Inter rientrata oggi ad Appiano.

