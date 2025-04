Infortunio Bremer il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa Il VIDEO fa impazzire i tifosi

Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEOProsegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Bremer (@Bremer)Il VIDEO pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo entro la fine di questa stagione.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24inal JTC. Prosegue il recupero delProsegue il lungo recupero di Gleisondopo la rottura del legamento crociato. Ilto ain. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Ilpubblicato dafa, che sognano il suo ritorno inentro la fine di questa stagione.Leggi su Juventusnews24.com

