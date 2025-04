Infortunati Juve Mbangula si aggiunge agli indisponibili per il Lecce | i cinque assenti per il prossimo match di Serie A

JuventusNews24Infortunati Juve, Mbangula e tutti gli assenti per il prossimo match contro il Lecce: chi salterà la sfida casalingaSamuel Mbangula ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra e salterà Juve–Lecce. L’esterno belga si aggiunge così alla lista degli indisponibili per il prossimo match di Serie A, in programma sabato alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.Oltre a Mbangula, non saranno della partita i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik e Federico Gatti. Sono da valutare invece le condizioni di Mattia Perin.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Mbangula si aggiunge agli indisponibili per il Lecce: i cinque assenti per il prossimo match di Serie A Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24e tutti gliper ilcontro il: chi salterà la sfida casalingaSamuelha rimediato un sovraccarico alla coscia destra e salterà. L’esterno belga sicosì alla lista degliper ildiA, in programma sabato alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.Oltre a, non saranno della partita i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik e Federico Gatti. Sono da valutare invece le condizioni di Mattia Perin.Leggi suntusnews24.com

Juventus, si ferma Mbangula. Le condizioni di Perin - In casa Juventus, oggi niente allenamento per Samuel Mbangula: l`esterno d`attacco belga è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico muscolare alla. (msn.com)

Infortunio Mbangula: la giovane punta bianconera finisce in infermeria | Nuovo forfait. La situazione - Infortunio Mbangula | Vi proponiamo di seguito l'ultima indiscrezione raccolta dal collega di Juventus News 24 Marco Baridon ... (news-sports.it)