Infortunati Inter il CorSport fa il punto | Dumfries può recuperare per il ritorno di Champions Taremi invece…

di Redazione, ilfa il: «puòper ildiinvece.» Cosi il quotidiano romanoCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sugliin casa: «Se il Bayern conta di alleggerire la lunga lista degli indisponibili convocando Coman e Pavlovic per i quarti di, Simone nelle ultime ore ha incassato una buona notizia e non dispera che il quadro migliori ulteriormente verso fine settimana. Il recupero diè scontato, entrerà nel gruppo con una preparazione mirata verso il match con i tedeschi., invece, resta in dubbio. L’olandese avrebbe fatto comodo ieri sera all’Allianz Arena e sarebbe indispensabile a San Siro. Non è sicuro il suo rientro, ma neppure si può escludere. Lo staff medico tenterà di restituirlo in tempo utile a Inzaghi, che avrà almeno un cambio in più a centrocampo, perché Asllani ieri ha scontato un turno di squalifica.