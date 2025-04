Industria | da Regione strumento per le Pmi per quotarsi in borsa Bucci Grande aiuto finanziario

Regione Liguria stanzia 4 milioni di euro in favore delle imprese che intendono quotarsi in borsa. Si tratta di una misura sperimentale, a valere sulle risorse del Pr Fesr 2021-2027, finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie attività economiche attraverso la quotazione su.

