Indice IGI in leggero rialzo | 4048 euro al MWh il 9 aprile comunica Gme

Indice IGI (Italian Gas Index) per il 9 aprile è pari a 40,48 euro al MWh, in leggero rialzo rispetto al 8 aprile attestatosi a 40,17 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'Indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Indice IGI in leggero rialzo: 40,48 euro al MWh il 9 aprile, comunica Gme Leggi su Quotidiano.net Il valore dell'IGI (Italian Gas Index) per il 9è pari a 40,48al MWh, inrispetto al 8attestatosi a 40,17al MWh. Loil Gme, Gestore dei mercati energetici. L', calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

