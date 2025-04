Indagata per truffa la titolare di cinque Caf | 50mila euro per pratiche mai avviate

Indagata per truffa la titolare di cinque Caf tra le province di Viterbo e Frosinone. L'indagine della Guardia di finanza e dei carabinieri è partita dalla Ciociaria, ma ha finito di toccare anche la Tuscia perché la donna, 53enne, avrebbe gestito centri di assistenza fiscale anche a Monterosi.

Indagata per truffa la titolare di cinque Caf: "50mila euro per pratiche mai avviate". Promette pensioni anticipate e si fa pagare senza ottenerle, indagine per truffa su cinque Caf del Lazio (3 nella Tuscia). Perquisizioni in Ciociaria e Tuscia: indagata una 53enne titolare di CAF per presunta truffa da 50.000 euro.

