Ilrestodelcarlino.it - Incubo dazi per le imprese: "Dai Balcani fino all’Asia, puntiamo su nuovi mercati"

spaventano e non potrebbe essere altrimenti. Ma (anche) dalla Camera di commercio della Romagna arriva un invito alla calma. "Rimbocchiamoci le maniche – guarda avanti il presidente Carlo Battistini (nella foto) – e cerchiamo alternative. Pur mantenendo le relazioni con partner tradizionali come gli Stati Uniti, è cruciale esplorare nuove opportunità in aree geografiche in crescita. Siamo consapevoli dell’importanza di diversificare idi sbocco per le nostre". I dati della Camera di Commercio dicono che l’export delle aziende della provincia di Rimini negli Usa vale 374,9 milioni di euro (il 12,8% del totale). Le importanzioni invece raggiungono quota 32,6 milioni, il saldo commerciale risulta quindi positivo (+342,3 milioni) e il valore complessivo dell’interscambio è di 407,5 milioni.