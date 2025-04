Incredibile Tommaso Giacomel | vince una gara di sci di fondo e rifila distacchi siderali agli specialisti italiani…

Tommaso Giacomel, reduce dalla miglior stagione della carriera nel biathlon con un ottimo 6° posto nella classifica generale di Coppa del Mondo e la conquista della medaglia d'argento iridata nell'individuale a Lenzerheide, non ha ancora staccato definitivamente la spina per la pausa estiva e ha preso parte ad una gara di sci di fondo nell'ambito del Trofeo delle Cinque Nazioni 2025.Si tratta di un evento riservato ad atleti italiani, francesi, tedeschi, svizzeri e austriaci tesserati per la finanza o per i corpi di polizia doganali. Il fenomenale trentino ha dato spettacolo sulle nevi del Passo Lavazè, vincendo per dispersione la 10 chilometri a tecnica libera con partenza a intervalli e rifilando dei distacchi notevoli al resto della concorrenza.Giacomel si è imposto con un margine di 25 secondi sul fondista azzurro Elia Barp e di 35 secondi sul tedesco Friedrich Moch (che vanta diversi piazzamenti tra i migliori dieci nell'inverno 2024-2025 tra Mondiali e circuito maggiore di sci di fondo), mentre il forte biathleta francese Quentin Fillon Maillet è arrivato quarto a 43 secondi dalla vetta.

