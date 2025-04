Ilfoglio.it - Incontri casuali all’uscita del metrò

Leggi su Ilfoglio.it

Lupi a Milano. Per tre volte ne sono stati avvistati, in due mesi, all’estrema periferia. A febbraio uno era stato tirato fuori dal Naviglio Grande. Poi un altro era comparso a Roz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti