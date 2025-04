Inclusione e sport Ibg dona all’Anfi di Maddaloni una carrozzina per consentire ai disabili di gareggiare

donazione, una delegazione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi), l’ente morale che riunisce i finanzieri in servizio e in congedo, custode dei valori del Corpo, guidata dal presidente della sezione di Maddaloni, il Luogotenente Giuseppe Farina, dal consigliere Anfi per la Campania Luogotenente Andrea Grassi e da Valentina Picazio per Ail Caserta. L’Ibg, nell’ambito del proprio Piano di Responsabilità sociale d’impresa, ha voluto omaggiare l’Anfi di Maddaloni della speciale carrozzina modello Hippocampe Marathon, progettata per consentire a persone con ridotta mobilità di partecipare attivamente a discipline sportive all’aria aperta. Leggi su Ildenaro.it Questa mattina, a Caserta, nella sede amministrativa di Ibg Spa Società Benefit, l’Amministratore unico Rosario Caputo ha ricevuto, per una specialezione, una delegazione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi), l’ente morale che riunisce i finanzieri in servizio e in congedo, custode dei valori del Corpo, guidata dal presidente della sezione di, il Luogotenente Giuseppe Farina, dal consigliere Anfi per la Campania Luogotenente Andrea Grassi e da Valentina Picazio per Ail Caserta. L’Ibg, nell’ambito del proprio Piano di Responsabilità sociale d’impresa, ha voluto omaggiare l’Anfi didella specialemodello Hippocampe Marathon, progettata pera persone con ridotta mobilità di partecipare attivamente a disciplineive all’aria aperta.

