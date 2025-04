Incidenti nel Foggiano | ragazzo in moto finisce contro un muretto auto si ribalta dopo uno scontro all' incrocio

Incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali. Foggiatoday.it - Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio Leggi su Foggiatoday.it Due rocamboleschistradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando unin sella ad unacicletta è finitola recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali.

