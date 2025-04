Incidente tra bus pieno di bambini diretto a Paestum e tir sull' A1 | un ferito grave

Incidente che ha coinvolto un autobus con a bordo 41 bambini, 6 maestre, 2 mamme e 2 autisti (diretto a Capaccio Paestum) e un. Salernotoday.it - Incidente tra bus pieno di bambini diretto a Paestum e tir sull'A1: un ferito grave Leggi su Salernotoday.it Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato un violentoche ha coinvolto un autobus con a bordo 41, 6 maestre, 2 mamme e 2 autisti (a Capaccio) e un.

