Incidente sull’autostrada A1 scontro tra tir e pullman | 30 bimbi in gita coinvolti un ferito grave

Incidente sull'autostrada A1 tra San Vittore del Lazio e Caianello. Scontro tra tir e pullman di bambini in gita d'istruzione: un ferito grave e molti feriti lievi.

