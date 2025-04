Incidente sull' A1 tra un camion e un autobus a bordo 41 bambini in gita | alunni sotto choc

Paura sull'A1 per un incidente che ha coinvolto un camion e un autobus, che trasportava 41 bambini, genitori e maestre di una scuola elementare

