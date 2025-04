Romadailynews.it - Incidente sull’A1, scontro tra camion e pullman: coinvolti 30 bambini, un ferito grave

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, al confine tra le province di Frosinone e Caserta. Uncon a bordo una comitiva scolastica di 30è rimasto coinvolto in uncon un.Le prime informazioni parlano di un soloin gravi condizioni, attualmente in codice rosso. Gli altri occupanti del, fortunatamente, avrebbero riportato soltanto lesioni di lieve entità.L’è avvenuto intorno alle 8:30 di mercoledì 9 aprile. Sul luogo dellosono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 dell’Ares, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale del distaccamento di Cassino e anche un’eliambulanza per gestire al meglio l’emergenza.Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.