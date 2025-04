Incidente sull’A1 pullman bambini in gita tampona tir | 30 bimbi coinvolti un ferito grave

(Adnkronos) – Violento scontro tra un pullman con 30 bambini a bordo in gita scolastica e un camion sull'A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Cassino e un elicottero.

