Incidente sull' A1 | bus scolastico di Frosinone coinvolto nessun ferito grave

Frosinone si è scontrato con un tir sull'A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. nessuna delle persone a bordo del bus - 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti - è rimasta ferita in modo grave. La comitiva era diretta a Sud per una gita scolastica quando ha impattato contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Cassino per prestare i primi soccorsi agli alunni, soprattutto per lo spavento. Sul posto sta operando la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità. Quotidiano.net - Incidente sull'A1: bus scolastico di Frosinone coinvolto, nessun ferito grave Leggi su Quotidiano.net Un bus con a bordo una scolaresca delle elementari disi è scontrato con un tir'A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania.a delle persone a bordo del bus - 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti - è rimasta ferita in modo. La comitiva era diretta a Sud per una gita scolastica quando ha impattato contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Cassino per prestare i primi soccorsi agli alunni, soprattutto per lo spavento. Sul posto sta operando la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità.

