Monzatoday.it - Incidente sulla SS36: coinvolto un mezzo pesante, tutto fermo

Leggi su Monzatoday.it

Intorno alle 10.20 di oggi, mercoledì 9 aprile, un, un'auto e una moto sono rimasti coinvolti in unlungo la, dopo il tunnel nel tratto di Monza Centro in direzione Milano.bloccato il traffico, secondo alcuni autisti in coda. Due le persone soccorse in.