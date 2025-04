Incidente sulla Flaminia finisce contro il guardrail per evitare un' auto

Incidente sulla strada statale 3 al chilometro 22, dove il conducente di un'autovettura è andata a impattare contro il guardrail per evitare un’autovettura nel senso opposto.La conducente è stata estratta dai Vigili del fuoco di Gaifana e consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso. Perugiatoday.it - Incidente sulla Flaminia, finisce contro il guardrail per evitare un'auto Leggi su Perugiatoday.it strada statale 3 al chilometro 22, dove il conducente di un'vettura è andata a impattareilperun’vettura nel senso opposto.La conducente è stata estratta dai Vigili del fuoco di Gaifana e consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso.

