Incidente mortale a Messina la vittima è una donna | ci sono 3 giovani feriti Scontro tra auto e minicar

ScreenshotUn gravestradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Statale 113 in prossimità di contrada Drago, nei pressi di Capo d’Orlando. A scontrarsi violentementestati unae almeno duemobili. L’impatto ha avuto conseguenze fatali: unaha perso la vita, mentre il marito, che si trovava con lei all’interno di una Fiat Panda, è rimasto ferito.Secondo le prime ricostruzioni, a bordo di una dellecoinvolte viaggiavano tre, le cui condizioni nonancora state rese note nel dettaglio. Lerità non escludono ulteriori sviluppi legati al coinvolgimento di un terzo veicolo, ancora oggetto di accertamenti.L’urto, avvenuto frontalmente, ha causato la chiusura totale della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al chilometro 106,900 in entrambe le direzioni.