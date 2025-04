Incidente in Fi-Pi-Li | traffico bloccato e rallentamenti in direzione mare

Incidente, al chilometro 13, tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Nello scontro sono coinvolti una vettura e un mezzo pesante. Secondo il portale. Firenzetoday.it - Incidente in Fi-Pi-Li: traffico bloccato e rallentamenti in direzione mare Leggi su Firenzetoday.it Un inizio mattinata complesso per i viaggiatori della Firenze-Pisa-Livorno. Alle 8:46 si è verificato un, al chilometro 13, tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in. Nello scontro sono coinvolti una vettura e un mezzo pesante. Secondo il portale.

Doppio incidente in Fi-Pi-Li: automobilisti fermi da ore - Le code hanno superato i sette chilometri. Il primo scontro tra lo svincolo di San Miniato Basso e quello di Santa Croce sull’Arno. L’altro tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina ... (lanazione.it)

Incidente in FI-PI-LI, lunghe code nel fiorentino - Incidente questa mattina, mercoledì 9 aprile 2025, sul tratto fiorentino della FI-PI-LI. Prima delle ore 9 si è verificato un incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, in direzione mare. Come ... (055firenze.it)

Fi-Pi-Li, asfaltatura e rimozione di new jersey: chiusure notturne nel fiorentino - Tra gli svincoli di Ponte a Greve e Scandicci Autostrada A1 in direzione Mare ... (055firenze.it)