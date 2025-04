Anteprima24.it - Incidente in A2, camion cisterna si schianta contro il guard rail

Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- È miracolosamente illeso, ilista alla guida delche pochi minuti fa, si ètoilsull’autostrada A2 del Mediterraneo a Eboli.L’ha interessato la corsia sud dell’A2 del Mediterraneo, all’altezza dell’uscita di Eboli. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il conducente di unche trasportava gasolio, ha perso illlo del veicolo che si ètoil. Nel violento impatto, l’autista è rimasto miracolosamente illeso.Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco impegnati per l’estrazione delista rimasto incastrato tra le lamiere e la rimozione dellae l’Anas. Il traffico in A2 ha subito dei rallentamenti e si transita su una sola corsia in attesa della rimozione deldalla strada.