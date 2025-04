Thesocialpost.it - Incidente in A1: autobus con 30 bambini tampona un tir, c’è un ferito grave

Leggi su Thesocialpost.it

Unha scosso questa mattina l’autostrada A1, nel tratto che va da San Vittore del Lazio a Caianello, in provincia di Frosinone. Un, che trasportava 30in gita scolastica, è stato coinvolto in uno scontro violento con un camion. Sul luogo dell’sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 Ares, i vigili del fuoco, le forze della polizia stradale di Cassino, e un elicottero per il trasporto dei feriti.Secondo le prime informazioni disponibili, una sola persona sarebbe stata classificata in codice rosso, mentre gli altri coinvolti, inclusi i, avrebbero riportato solo ferite lievi e un forte shock psicologico. La dinamica dell’è ancora oggetto di accertamento. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con la situazione che rimane in fase di aggiornamento.