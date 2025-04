Incidente in A1 | autobus con 30 bambini in gita tampona un TIR un ferito grave

Momenti di grande paura questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato un violento incidente che ha coinvolto un autobus con a bordo 30 bambini e un mezzo pesante. Il pullman stava trasportando una scolaresca in gita.

