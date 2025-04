Incidente auto-moto un morto

Incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Frosinonetoday.it - Incidente auto-moto, un morto Leggi su Frosinonetoday.it Tragico, muore unciclista. Il fatto intorno alle 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

