Incidente auto-moto | muore Gianni Imperioli

Incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote, Gianni Imperioli. Per il 48enne, molto.

