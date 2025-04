Incidente A1 bus con 41 bambini tampona tir a Frosinone Erano in gita scolastica verso Paestum Nessun ferito grave

Frosinone: un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di via Verdi, a Frosinone, si è scontrato con un tir. Ilmessaggero.it - Incidente A1, bus con 41 bambini tampona tir a Frosinone. Erano in gita scolastica verso Paestum. Nessun ferito grave Leggi su Ilmessaggero.it Paura lungo l'autostrada A1, tra San Vittore e Caianello, in provincia di: un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di via Verdi, a, si è scontrato con un tir.

