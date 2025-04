Incidente A1 bus con 41 bambini tampona tir a Frosinone Erano in gita scolastica Nessun ferito grave

Frosinone: un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di Frosinone si è scontrato con un tir sull'A1. Ilmessaggero.it - Incidente A1, bus con 41 bambini tampona tir a Frosinone. Erano in gita scolastica. Nessun ferito grave Leggi su Ilmessaggero.it Paura lungo l'autostrada A1, tra San Vittore e Caianello, in provincia di: un bus con a bordo una scolaresca delle elementari disi è scontrato con un tir sull'A1.

Autostrada: fino a 9 km di coda verso Firenze. Incidente stradale: muore madre 24enne, grave figlio di pochi mesi. Incidente a Sasso Marconi, due feriti gravi di 21 e 41 anni ancora in Rianimazione al Maggiore e al Bufalini. Bus di pendolari contro un tir sull’A1 tra Roma e Anagni, il maresciallo passeggero: «Vetri infranti e caos, a. Scontro tra auto all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Piave. Incidente in autostrada: scontro tra due camion e un furgone. Code sino a 12 chilometri. Ne parlano su altre fonti

