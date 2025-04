Incidente a The Couple | Concorrente Ferita!

Couple: una Concorrente si è Ferita. Ecco che cosa è successo!Il debutto di The Couple, il nuovo reality game targato Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Non solo per la tensione del gioco, ma anche per un Incidente inaspettato che ha colpito una delle protagoniste più note del cast.Tra i concorrenti, spicca Laura Maddaloni, judoka di fama internazionale, già protagonista all'Isola dei Famosi. Forte, determinata e pronta a tutto, la Maddaloni ha però vissuto un momento di difficoltà nel primo giorno del gioco. Durante la notte, infatti, si è verificato un piccolo ma preoccupante Incidente: un contenitore in vetro si è rotto e lei si è Ferita calpestandone i frammenti.La notizia è rimbalzata rapidamente sui social, con la pagina "Tv Italiana" a segnalare l'accaduto.

