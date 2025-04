Ilgiorno.it - Incidente a Melzo, investito ciclista di 58 anni: è gravissimo

(Milano), 9 aprile 2025 –oggi a, in provincia di Milano. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, poco prima delle 14. L’si è verificato all’altezza di via Cristoforo Colombo dove un uomo di 58è statoda un’auto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di accertamento. Le condizioni del58enne sono apparse subito gravi. Immediato l’allarme ad Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso. I sanitari hanno soccorso il ferito trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso, quello di massima criticità. Non risulterebbero altre persone ferite. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.