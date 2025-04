Incidente a Leini | auto esce di strada e si ribalta nel fosso due ragazzi feriti

Incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile 2025, in strada Settimo a Leini. Un'auto Fiat Panda, su cui viaggiavano quattro giovanissimi, è uscita di strada in un tratto in curva ribaltandosi nel fosso a bordo carreggiata. Due di loro sono rimasti feriti in modo lieve.

