Lortica.it - Incidente a Camucia: auto si ribalta, conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, ideldel distaccamento di Cortona sono intervenuti in via Matteotti, a(Comune di Cortona), a seguito di unstradale che ha coinvolto duemobili.A causa della violenza dell’impatto, una delle vetture si èta e ilè rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Idel, con la collaborazione del personale sanitario del 118, hanno provveduto all’estrazione della persona ferita e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Cortona per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.L'articolosidaidelproviene da Arezzo News - L'Ortica.