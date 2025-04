Ilrestodelcarlino.it - "Incertezza dazi, investimenti fermi"

L’relativa aistatunitensi sta già colpendo il Distretto Ceramico. A lanciare l’allarme è Acimac, l’associazione nazionale di categoria che riunisce, rappresenta e assiste i costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature, semilavorati, materie prime e servizi per la produzione di ceramica, stoviglierie, laterizi e refrattari. Secondo l’associazione, ciò che attualmente sta arrecando maggiori danni alle aziende è la mancanza di chiarezza sui codici doganali in un mercato quasi interamente proiettato all’estero. "Il 75% delle nostre vendite – dichiara Paolo Lamberti, presidente di Acimac – avviene fuori dall’Italia. Oggi, però, ci troviamo in una situazione caotica: non si capisce, ad esempio, come possano conciliarsi i precedentidel 25% su alluminio e acciaio con i nuovidel 20% sui macchinari".