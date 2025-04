Ilgiorno.it - Incendio sul tetto della palazzina. Tanti inquilini ancora fuori casa

Pesante il bilancio dell’che nel tardo pomeriggio di lunedì è scoppiato in unaa Cardano al Campo, in via Nilde Iotti. I danni riscontrati all’edificio residenziale di tre piani sono gravi, fortunatamente, però, non ci sono stati feriti ma per glisono stati momenti di paura. L’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi è scattato intorno alle 18.30 di lunedì, in fiamme c’era il. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, con diversi mezzi, da Busto Arsizio, Varese e Legnano: per undici famiglie, complessivamente trentacinque persone si è reso necessario l’allontanamento dalle loro abitazioni. Gli, quindi, hanno trascorso la notte tra lunedì e ieri martedì presso parenti o conoscenti, dal momento che gli appartamenti, una volta spente le fiamme nella tarda serata, sono stati dichiarati inagibili dopo il sopralluogo dei tecnici.